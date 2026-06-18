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Al-Qalam
46
68:46
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٦
أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٦
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Or are you asking them for a reward ˹for the message˺ so that they are overburdened by debt?
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Tafseer Jalalayn
﴿أَمۡ﴾ بَلْ أَ ﴿تَسۡـَٔلُهُمۡ﴾ عَلَى تَبْلِيغ الرِّسَالَة ﴿أَجۡرࣰا فَهُم مِّن مَّغۡرَمࣲ﴾ مِمَّا يُعْطُونَكَهُ ﴿مُّثۡقَلُونَ ٤٦﴾ فَلَا يُؤْمِنُونَ لِذَلِكَ