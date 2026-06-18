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Al-Qalam
33
68:33
كذالك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٣٣
كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٣٣
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That is the ˹way of Our˺ punishment ˹in this world˺. But the punishment of the Hereafter is certainly far worse, if only they knew.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa hakika adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi na ni kali zaidi kuliko adhabu ya duniani. Lau wao wangalijua wangalijiepusha na kila jambo lenye kusababisha kupata mateso hayo.