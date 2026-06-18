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Al-Qalam
33
68:33
كذالك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٣٣
كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٣٣
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That is the ˹way of Our˺ punishment ˹in this world˺. But the punishment of the Hereafter is certainly far worse, if only they knew.
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السعدي Al-Sa'di
قال تعالى مبينا ما وقع:
{ كَذَلِكَ الْعَذَابُ }
[أي:]
الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلب الله العبد الشيء الذي طغى به وبغى، وآثر الحياة الدنيا، وأن يزيله عنه، أحوج ما يكون إليه.
{ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ }
من عذاب الدنيا
{ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ }
فإن من علم ذلك، أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العذاب ويحل العقاب