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Al-Qalam
32
68:32
عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ٣٢
عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًۭا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ٣٢
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We trust our Lord will give us a better garden than this, ˹for˺ we are indeed turning to our Lord with hope.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.