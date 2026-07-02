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Al-Ma'idah
96
5:96
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون ٩٦
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعًۭا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًۭا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦
أُحِلَّ
لَكُمۡ
صَيۡدُ
ٱلۡبَحۡرِ
وَطَعَامُهُۥ
مَتَٰعٗا
لَّكُمۡ
وَلِلسَّيَّارَةِۖ
وَحُرِّمَ
عَلَيۡكُمۡ
صَيۡدُ
ٱلۡبَرِّ
مَا
دُمۡتُمۡ
حُرُمٗاۗ
وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ
ٱلَّذِيٓ
إِلَيۡهِ
تُحۡشَرُونَ
٩٦
It is lawful for you to hunt and eat seafood, as a provision for you and for travellers. But hunting on land is forbidden to you while on pilgrimage. Be mindful of Allah to Whom you all will be gathered.
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Al-Sa'di
Поскольку к охотничьей добыче относятся животные, обитающие как на суше, так и на море, Всевышний Аллах сделал исключение для морской добычи и позволил ловить ее, находясь в ихраме. Под морской добычей здесь подразумеваются живые морские животные, а под морской едой - мертвые обитатели моря. Это означает, что разрешается питаться морской падалью. Аллах позволил людям питаться этими благами для того, чтобы они извлекали из этого пользу вместе со своими спутниками. Однако им запрещено охотиться на суше, пока они находятся в ихраме. Из лексического анализа арабского слова сайд ‘охотничья добыча’ следует, что речь идет только о диких животных, потому что на домашних животных не охотятся. Это должны быть животные, мясо которых разрешается употреблять в пищу, поскольку тех животных, мясо которых запрещено есть, нельзя назвать добычей. После разъяснения этого Аллах приказал людям бояться Его, выполняя религиозные повеления и избегая нарушения Его запретов. А помочь им в этом может осознание того, что они будут собраны перед Ним, и тогда Он одарит вознаграждением тех, кто был богобоязнен, и подвергнет наказанию тех, кто не поступал так.