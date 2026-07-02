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Al-Ma'idah
95
5:95
يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذالك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ٩٥
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌۭ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًۭا فَجَزَآءٌۭ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍۢ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّـٰرَةٌۭ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًۭا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌۭ ذُو ٱنتِقَامٍ ٩٥
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
لَا
تَقۡتُلُواْ
ٱلصَّيۡدَ
وَأَنتُمۡ
حُرُمٞۚ
وَمَن
قَتَلَهُۥ
مِنكُم
مُّتَعَمِّدٗا
فَجَزَآءٞ
مِّثۡلُ
مَا
قَتَلَ
مِنَ
ٱلنَّعَمِ
يَحۡكُمُ
بِهِۦ
ذَوَا
عَدۡلٖ
مِّنكُمۡ
هَدۡيَۢا
بَٰلِغَ
ٱلۡكَعۡبَةِ
أَوۡ
كَفَّٰرَةٞ
طَعَامُ
مَسَٰكِينَ
أَوۡ
عَدۡلُ
ذَٰلِكَ
صِيَامٗا
لِّيَذُوقَ
وَبَالَ
أَمۡرِهِۦۗ
عَفَا
ٱللَّهُ
عَمَّا
سَلَفَۚ
وَمَنۡ
عَادَ
فَيَنتَقِمُ
ٱللَّهُ
مِنۡهُۚ
وَٱللَّهُ
عَزِيزٞ
ذُو
ٱنتِقَامٍ
٩٥
O believers! Do not kill game while on pilgrimage. Whoever kills game intentionally must compensate by offering its equivalence—as judged by two just men among you—to be offered at the Sacred House, or by feeding the needy, or by fasting so that they may taste the consequences of their violations. Allah has forgiven what has been done. But those who persist will be punished by Allah. And Allah is Almighty, capable of punishment.
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[
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
] ئهی باوهڕداران ئێوه ڕاو مهكهن له كاتێكدا له ئیحرام دان ئیحرام به حهج یان به عومره [
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
] وه ئهگهر كهسێك به عهمدی ڕاوی كرد [
فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ
] ئهوه سزاكهی هاوشێوهی ئهو ڕاوهیه كه كردۆتی ئهبێ بیكات بهخێر ئهوه كهفارهكهیهتی [
مِنَ النَّعَمِ
] له وشترو مانگاو مهڕو بزن [
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
] كه دوو پیاوی دادپهروهر له موسڵمانان ئهوان بڕیار ئهدهن كه چیت كوشتووه ئهبێ هاوشێوهی ئهوه بكهی بهخێر [
هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا
] وه ئهبێ وهكو ههدی بێت نهك بیبهی بۆ كهعبه لێره مهبهستی پێى حهرهمه دهبێت بیبهی بۆ حهرهم و لهوێ سهری ببڕیت و گۆشتهكهى دابهش بكهیت بهسهر ههژارانى حهرهمدا، یاخود ئهگهر توانیت ئهو ئاژهڵهی كه كوشتووته هاوشێوهكهی بكه به خێر، ئهگهر نهتتوانی خواردنی فهقیر بده ئهگهر نهتتوانی ئهوه بهڕۆژوو ئهبی كه ئهمیش ئهو دوو كهسه دادپهروهره له موسڵمانان بڕیار ئهدهن، بۆ نموونه: ئهگهر ئاسكێكی كوشت هاوشێوهی ئاسكه ئهوهیه مهڕێك یان بزنێك له مهككهدا سهرئهبڕێ و ئهیكات به خێر، ئهگهر نهیبوو ئهوه شهش فهقیر تێر دهكات، ئهگهر نهیبوو سێ ڕۆژ بهڕۆژوو ئهبێ، بهڵام ئهگهر حوشترێكی ڕاو كرد یان هاوشێوهی حوشتر ئهوه مانگایهك دهكات بهخێر ئهگهر نهیبوو ئهوه بیست فهقیر تێر دهكات ئهگهر نهیبوو ئهوه بیست ڕۆژ بهڕۆژوو ئهبێ، ئهگهر نهعامهیهكی كوشت ئهوه ئهبێ حوشترێك بكات بهخێر، ئهگهی نهیبوو سی فهقیر تێر دهكات ئهگهر نهیبوو سی ڕۆژ بهڕۆژوو ئهبێ بهو شێوازه دیاری كراوه [
لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ
] بۆ ئهوهی خراپی سهرهنجامی كارهكهی خۆی بچێژێ كه له كاتى ئیحرامدا ڕاوی كردووه له كاتێكدا كه قهدهغه بووه [
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ
] وه ئهوهی كه پێش ئهم ئایهته كردبێتی ئهوه خوای گهوره لێیان ئهبوورێ [
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
] وه ههر كهسێك بگهڕێتهوه بۆ ڕاو كردن له دوای ئهم ڕوون كردنهوهیه ئهوا خوای گهوره تۆڵهی لێ ئهسهنێ، وتراوه: تۆڵهكه بۆ ئهوهیه كه ئهبێ كهفارهت بدات، یاخود وتراوه: له ڕۆژی قیامهت خوای گهوره تۆڵهی لێ ئهسهنێ [
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)
] وه خوای گهوره زۆر بهعیززهتهو تۆڵهو ئینتیقام لهو كهسانه ئهسهنێ كه سنووری خوای گهوره ئهبهزێنن.