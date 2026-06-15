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Al-Ma'idah
83
5:83
واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ٨٣
وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ٨٣
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When they listen to what has been revealed to the Messenger, you see their eyes overflowing with tears for recognizing the truth. They say, “Our Lord! We believe, so count us among the witnesses.
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Tafseer Jalalayn
قال تعالى ﴿وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَاۤ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ﴾ مِنْ الْقُرْآن ﴿تَرَىٰۤ أَعۡیُنَهُمۡ تَفِیضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلۡحَقِّۖ یَقُولُونَ رَبَّنَاۤ ءَامَنَّا﴾ صَدَّقْنَا بِنَبِيِّك وَكِتَابك ﴿فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِینَ ٨٣﴾ الْمُقَرَّبِينَ بِتَصْدِيقِهِمْ