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Al-Ma'idah
74
5:74
افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ٧٤
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٧٤
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Will they not turn to Allah in repentance and seek His forgiveness? And Allah is All-Forgiving, Most Merciful.
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Al-Sa'di
Неужели они не обратятся к тому, что угодно Аллаху и чем Он доволен? Неужели они не признают Его своим Единственным Богом, а Ису - Его рабом и посланником? Неужели они не раскаются в том, что говорили, и не попросят Аллаха о прощении? Он прощает кающимся грехи, даже если они достигают облаков на небесах, и проявляет к Своим рабам милосердие, принимая их покаяния и заменяя их прегрешения праведными поступками. Следует отметить, что этот призыв к покаянию звучит как доброе и учтивое предложение. После него Аллах разъяснил, какое место Мессия и его мать занимали в действительности: