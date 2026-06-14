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Al-Ma'idah
72
5:72
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسراييل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من انصار ٧٢
لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍۢ ٧٢
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Those who say, “Allah is the Messiah, son of Mary,” have certainly fallen into disbelief. The Messiah ˹himself˺ said, “O Children of Israel! Worship Allah—my Lord and your Lord.” Whoever associates others with Allah ˹in worship˺ will surely be forbidden Paradise by Allah. Their home will be the Fire. And the wrongdoers will have no helpers.
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Al-Sa'di
Всевышний сообщил о неверии христиан, которые говорят, что Мессия, сын Марьям, является Богом. Они объясняют свои сомнительные утверждения тем, что он появился на свет от матери, без участия мужчины, и был не похож на остальные Божьи творения. Однако Мессия сам опроверг их ошибочные заявления, когда сказал: «О сыны Исраила! Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему». Он признал себя рабом, а Всевышнего Аллаха - Господом всех творений. Если же человек поклоняется наряду с Аллахом пророку Исе или другим творениям, то Аллах обязательно лишит его Райских садов, и его обителью будет Преисподняя. Он равняет творения с Творцом и посвящает обряды поклонения, ради которого он был сотворен, тем, кто этого не заслуживает. Поэтому он заслуживает вечного наказания в Адском пламени. Таких беззаконников никто не спасет от наказания Аллаха и даже частично не избавит от постигшего их злосчастья.