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Al-Ma'idah
71
5:71
وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ٧١
وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌۭ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧١
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They thought there would be no consequences, so they turned a blind eye and a deaf ear. Yet Allah turned to them in forgiveness ˹after their repentance˺, but again many became blind and deaf. And Allah is All-Seeing of what they do.
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Al-Sa'di
Они полагали, что ослушание и неверие не повлекут за собой наказания и возмездия, и поэтому они продолжали совершать свои порочные грехи. В результате они стали слепы и глухи к истине, но Аллах предоставил им отсрочку, позволил им покаяться и принял их покаяния. Однако они недолго были верны своему покаянию: многие из них вернулись к своим отвратительным злодеяниям и вновь стали слепы и глухи, и лишь некоторые из них остались верны покаянию и не отреклись от религии. Аллах видел все, что они совершали, и каждый из них непременно получит воздаяние за совершенные поступки: добром - за добро и злом - за зло.