Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
70
5:70
لقد اخذنا ميثاق بني اسراييل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ٧٠
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًۭا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًۭا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًۭا يَقْتُلُونَ ٧٠
ﲼ
ﲽ
ﲾ
ﲿ
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃﳄ
ﳅ
ﳆ
ﳇ
ﳈ
ﳉ
ﳊ
ﳋ
ﳌ
ﳍ
ﳎ
ﳏ
ﳐ
Indeed, We took a covenant from the Children of Israel and sent them messengers. Whenever a messenger came to them with what they did not desire, they denied some and killed others.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Аллах заключил с сынами Исраила суровый завет и обязал их уверовать в Него и выполнять обязательные предписания религии. Ранее уже упоминалось о том, что Он сказал им: «Я - с вами. Если вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверуете в Моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заем, то Я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в сады, в которых текут реки. А если кто-либо из вас после этого станет неверующим, то он сойдет с прямого пути» (5:12). Аллах отправил к ним посланников, которые приходили один за другим, проповедовали среди них религию и давали им верные наставления, однако это не принесло им пользы. И поэтому всякий раз, когда Божьи посланники приносили им повеления, которые не совпадали с их пожеланиями, они называли их лжецами, противились им и обращались с ними самым ужасным образом. Некоторых из них они отвергали, а некоторых - убивали.