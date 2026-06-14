Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
69
5:69
ان الذين امنوا والذين هادوا والصابيون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٩
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّـٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٩
ﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪ
ﲫ
ﲬ
ﲭ
ﲮ
ﲯ
ﲰ
ﲱ
ﲲ
ﲳ
ﲴ
ﲵ
ﲶ
ﲷ
ﲸ
ﲹ
ﲺ
ﲻ
Indeed, the believers, Jews, Sabians
1
and Christians—whoever ˹truly˺ believes in Allah and the Last Day and does good, there will be no fear for them, nor will they grieve.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
] ئهو كهسانهی كه ئیمانیان هێناوه كه موسڵمانانن وه ئهوانهی كه یههودین جولهكهن [
وَالصَّابِئُونَ
] وه ئهوانهی له دینی یههودی وازیان هێناو دهستیان كردووه به ئهستێره پهرستن، یان فریشته دهپهرستن كه له عێراقدا ههن [
وَالنَّصَارَى
] وه ئهوانهی كه گاورن [
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
] ههر یهكێك لهمانه ئهگهر ئیمان بێنن بهخوای گهورهو بهڕۆژی دوایی، واته: موسڵمان بن [
وَعَمِلَ صَالِحًا
] وه كردهوهی چاك بكهن [
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
] ئهمانه كه ئهمرن ترسیان لهسهر نیه بۆ داهاتوو [
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٩)
] وه خهفهتیش ناخۆن له ڕابردوویان له دونیادا لهبهر ئهوهی خوای گهوره باشتریان پێ ئهبهخشێ ئهگهر ئیمان بێنن.