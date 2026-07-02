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Al-Ma'idah
110
5:110
اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيية الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبري الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسراييل عنك اذ جيتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هاذا الا سحر مبين ١١٠
إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًۭا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ١١٠
إِذۡ
قَالَ
ٱللَّهُ
يَٰعِيسَى
ٱبۡنَ
مَرۡيَمَ
ٱذۡكُرۡ
نِعۡمَتِي
عَلَيۡكَ
وَعَلَىٰ
وَٰلِدَتِكَ
إِذۡ
أَيَّدتُّكَ
بِرُوحِ
ٱلۡقُدُسِ
تُكَلِّمُ
ٱلنَّاسَ
فِي
ٱلۡمَهۡدِ
وَكَهۡلٗاۖ
وَإِذۡ
عَلَّمۡتُكَ
ٱلۡكِتَٰبَ
وَٱلۡحِكۡمَةَ
وَٱلتَّوۡرَىٰةَ
وَٱلۡإِنجِيلَۖ
وَإِذۡ
تَخۡلُقُ
مِنَ
ٱلطِّينِ
كَهَيۡـَٔةِ
ٱلطَّيۡرِ
بِإِذۡنِي
فَتَنفُخُ
فِيهَا
فَتَكُونُ
طَيۡرَۢا
بِإِذۡنِيۖ
وَتُبۡرِئُ
ٱلۡأَكۡمَهَ
وَٱلۡأَبۡرَصَ
بِإِذۡنِيۖ
وَإِذۡ
تُخۡرِجُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
بِإِذۡنِيۖ
وَإِذۡ
كَفَفۡتُ
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
عَنكَ
إِذۡ
جِئۡتَهُم
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
فَقَالَ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
مِنۡهُمۡ
إِنۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
سِحۡرٞ
مُّبِينٞ
١١٠
And ˹on Judgment Day˺ Allah will say, “O Jesus, son of Mary! Remember My favour upon you and your mother: how I supported you with the holy spirit
1
so you spoke to people in ˹your˺ infancy and adulthood. How I taught you writing, wisdom, the Torah, and the Gospel. How you moulded a bird from clay—by My Will—and breathed into it and it became a ˹real˺ bird—by My Will. How you healed the blind and the lepers—by My Will. How you brought the dead to life—by My Will. How I prevented the Children of Israel from harming you when you came to them with clear proofs and the disbelievers among them said, “This is nothing but pure magic.”
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Al-Sa'di
Аллах велел Исе, сыну Марьям, поминать душой и сердцем милость, которая была оказана ему и его матери, и благодарить Его за эту милость, выполняя все, что от него требовалось. Ему действительно была оказана милость, которой не были удостоены остальные творения. Всевышний поддержал его Духом и Откровением, которое очистило его и придало ему силы для выполнения Его велений и призыва людей на Его путь. Есть мнение, что Святой Дух - это ангел Джибрил, которому было поручено помогать пророку, сопровождать его повсюду и поддерживать его в трудные минуты. Аллах позволил Исе говорить с людьми в колыбели и тогда, когда он стал взрослым. Здесь речь идет не об обычной человеческой речи, а о словах, которые приносят пользу тому, кто говорит, и тем, с кем говорят. Такой речью является призыв к Аллаху. Подобно своим собратьям из числа твердых духом посланников, пророк Иса в зрелом возрасте вел с людьми полезные беседы, донося до них послание Аллаха, призывая их к добру и удерживая от зла. Однако он отличался от остальных посланников тем, что, еще будучи младенцем в колыбели, он сказал: «Воистину, я - раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни» (19:30–33). Аллах научил его Писанию и мудрости. Под Писанием здесь подразумеваются как предыдущие Небесные Откровения, среди которых выделяется Тора, так и Евангелие. Это позволило ему стать одним из самых знающих пророков среди сынов Исраила после Мусы. Под мудростью здесь подразумевается знание таинств Божьего закона, осознание пользы и смысла религиозных предписаний, умение вести проповедь, обучать людей и делать все необходимое должным образом. По соизволению Аллаха он лепил безжизненные глиняные изваяния птиц и дул на них, после чего те превращались в живых птиц. По Его соизволению он исцелял прокаженных и тех, кто был лишен зрения и глаз. По Его соизволению он оживлял покойников. На такие удивительные чудеса не способны ни врачи, ни остальные люди. Посредством их Аллах поддержал пророка Ису и подтвердил истинность его призыва. Аллах отвратил от него козни сынов Исраила, когда неверующие из них нарекли принесенную им истину очевидным колдовством, несмотря на то, что она подтверждалась ясными знамениями, обязывающими каждого человека уверовать в нее. Они даже вознамерились убить пророка и приступили к реализации своего плана, но Аллах отвратил от него их руки и уберег его от них. Он почтил Своего раба и посланника этими милостями и призвал его быть благодарным за них, выполняя все, что от него требовалось. Пророк же выполнил свой долг совершенным образом и проявил терпение, подобно своим собратьям из числа твердых духом посланников.