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Al-Ma'idah
100
5:100
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون ١٠٠
قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠
قُل
لَّا
يَسۡتَوِي
ٱلۡخَبِيثُ
وَٱلطَّيِّبُ
وَلَوۡ
أَعۡجَبَكَ
كَثۡرَةُ
ٱلۡخَبِيثِۚ
فَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ
يَٰٓأُوْلِي
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
لَعَلَّكُمۡ
تُفۡلِحُونَ
١٠٠
Say, ˹O Prophet,˺ “Good and evil are not equal, though you may be dazzled by the abundance of evil. So be mindful of Allah, O people of reason, so you may be successful.”
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: پیس و پاك یهكسان نیه، واته: حهرام و حهڵاڵ، یان كافرو باوهڕدار، یان سهرپێچیكارو گوێڕایهڵ، یان خراپ و باش، یان بیدعهو سوننهت یهكسان نیه [
وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ
] با پیسهكه یان خراپهكه ئهگهر زۆریش بێ و پێی سهرسام بیت بێ بهرهكهت و بێسووده، كهمێكى حهڵاڵه باشتره له زۆرێكى حهرام [
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
] ئهی ئهو كهسانهی كه خاوهن عهقڵ و ژیرین تهقوای خوای گهوره بكهن و كردهوهی چاك و حهڵاڵ ههڵبژێرن و لهگهڵ پیاوچاكاندا بن و خۆتان لهحهرام بپارێزن [
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠٠)
] بهڵكو سهرفرازى دونیاو قیامهت بن.