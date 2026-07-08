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Al-Jinn
23
72:23
الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ٢٣
إِلَّا بَلَـٰغًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَـٰلَـٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ٢٣
إِلَّا
بَلَٰغٗا
مِّنَ
ٱللَّهِ
وَرِسَٰلَٰتِهِۦۚ
وَمَن
يَعۡصِ
ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥ
فَإِنَّ
لَهُۥ
نَارَ
جَهَنَّمَ
خَٰلِدِينَ
فِيهَآ
أَبَدًا
٢٣
˹My duty is˺ only to convey ˹the truth˺ from Allah and ˹deliver˺ His messages.” And whoever disobeys Allah and His Messenger will certainly be in the Fire of Hell, to stay there for ever and ever.
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Tafseer Jalalayn
﴿إِلَّا بَلَـٰغࣰا﴾ اسْتِثْنَاء مِنْ مَفْعُول أَمْلِك أَيْ لَا أَمْلِك لَكُمْ إلَّا الْبَلَاغ إلَيْكُمْ ﴿مِّنَ ٱللَّهِ﴾ أَيْ عَنْهُ ﴿وَرِسَـٰلَـٰتِهِۦۚ﴾ عَطْف عَلَى بَلَاغًا وَمَا بَيْن الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالِاسْتِثْنَاء اعْتِرَاض لِتَأْكِيدِ نَفْي الِاسْتِطَاعَة ﴿وَمَن یَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ فِي التوحد فَلَمْ يُؤْمِن ﴿فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِینَ﴾ حال من ضمير من في له رِعَايَة فِي مَعْنَاهَا وَهِيَ حَال مُقَدَّرَة وَالْمَعْنَى يدخلونها مقدار خلودهم ﴿فِیهَاۤ أَبَدًا ٢٣﴾