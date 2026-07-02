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Al-An'am
110
6:110
ونقلب افيدتهم وابصارهم كما لم يومنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ١١٠
وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠
وَنُقَلِّبُ
أَفۡـِٔدَتَهُمۡ
وَأَبۡصَٰرَهُمۡ
كَمَا
لَمۡ
يُؤۡمِنُواْ
بِهِۦٓ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَنَذَرُهُمۡ
فِي
طُغۡيَٰنِهِمۡ
يَعۡمَهُونَ
١١٠
We turn their hearts and eyes away ˹from the truth˺ as they refused to believe at first, leaving them to wander blindly in their defiance.
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Al-Sa'di
Мы наказываем неверующих за то, что они отказались уверовать, когда проповедники донесли до них истину в первый раз. Мы отворачиваем их взоры, делаем невозможным их обращение в правую веру и не помогаем им встать на прямой путь. Мы поступаем с ними справедливо и мудро, потому что они совершили преступление против самих себя, когда не вошли в распахнувшуюся для них дверь и, узрев прямой путь, отказались пойти им. Они лишились верного руководства только после этого, и поэтому такое наказание является вполне заслуженным.