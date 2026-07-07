Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Adh-Dhariyat
39
51:39
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩
فَتَوَلَّىٰ
بِرُكۡنِهِۦ
وَقَالَ
سَٰحِرٌ
أَوۡ
مَجۡنُونٞ
٣٩
but Pharaoh was carried away by his power, saying ˹of Moses˺, “A magician or a madman!”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ
] فیرعهونیش پشتی تێكردو ڕۆیشت بۆ لای سهربازو هێزهكانی و خۆى بهوان بههێز كرد [
وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٣٩)
] بۆ ئهوهی سهر له خهڵكى بشێوێنێ وتی: ئهم پیاوه واته: موسا یان جادووگهره یان شێتهو تێكچووه.