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তাফসির: Yusuf ১২:৯১
Yusuf
৯১
১২:৯১
قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطيين ٩١
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَـٰطِـِٔينَ ٩١
قَالُوْا
تَاللّٰهِ
لَقَدْ
اٰثَرَكَ
اللّٰهُ
عَلَیْنَا
وَاِنْ
كُنَّا
لَخٰطِـِٕیْنَ
۟
তারা বলল, ‘আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, আমরাই ছিলাম অপরাধী।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدۡ ءَاثَرَكَ﴾ فَضَّلَك ﴿ٱللَّهُ عَلَیۡنَا﴾ بِالْمُلْكِ وَغَيْره ﴿وَإِن﴾ مُخَفَّفَة أَيْ إنَّا ﴿كُنَّا لَخَـٰطِـِٔینَ ٩١﴾ آثِمِينَ فِي أَمْرك فَأَذْلَلْنَاك