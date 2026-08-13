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তাফসির: Yusuf ১২:৯০
Yusuf
৯০
১২:৯০
قالوا اانك لانت يوسف قال انا يوسف وهاذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ٩٠
قَالُوٓا۟ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٩٠
قَالُوْۤا
ءَاِنَّكَ
لَاَنْتَ
یُوْسُفُ ؕ
قَالَ
اَنَا
یُوْسُفُ
وَهٰذَاۤ
اَخِیْ ؗ
قَدْ
مَنَّ
اللّٰهُ
عَلَیْنَا ؕ
اِنَّهٗ
مَنْ
یَّتَّقِ
وَیَصْبِرْ
فَاِنَّ
اللّٰهَ
لَا
یُضِیْعُ
اَجْرَ
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
তারা বলল, ‘তাহলে তুমিই কি ইউসুফ?’ সে বলল, ‘আমিই ইউসুফ আর এটা হল আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে আর ধৈর্যধারণ করে এমন সৎকর্মশীলদের কর্মফল আল্লাহ কক্ষনো বিনষ্ট করেন না।’
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ
] وتیان: به دڵنیایی تۆ یوسفی، ههر ئهوهنده كه ناوی یوسفی برد زانیان كه ئهمه خۆی یوسفه و سهریان سوڕما [
قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي
] فهرمووی: بهڵێ من یوسفم و ئهمیش بنیامینی برامه [
قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
] به دڵنیایی خوای گهوره نیعمهتی خۆی ڕژاند بهسهرمانداو ڕزگاری كردین [
إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ
] ههر كهسێك تهقوای خوای گهوره بكات و ئارام بگرێ [
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٩٠)
] ئهوا بهدڵنیایى خوای گهوره پاداشتی چاكهكاران نافهوتێنێت.