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Yusuf
৬৯
১২:৬৯
ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتيس بما كانوا يعملون ٦٩
وَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَنَا۠ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٦٩
وَلَمَّا
دَخَلُوْا
عَلٰی
یُوْسُفَ
اٰوٰۤی
اِلَیْهِ
اَخَاهُ
قَالَ
اِنِّیْۤ
اَنَا
اَخُوْكَ
فَلَا
تَبْتَىِٕسْ
بِمَا
كَانُوْا
یَعْمَلُوْنَ
۟
যখন তারা ইউসুফের কাছে হাজির হল, তখন সে তার সহোদর ভাইকে নিজের কাছে রাখল। আর বলল, ‘আমিই তোমার ভাই, কাজেই ওরা যা করত তার জন্য দুঃখ করো না।’
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
لما دخل إخوة يوسف على يوسف
{ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ }
أي: شقيقه وهو
"بنيامين"
الذي أمرهم بالإتيان به،
[و]
ضمه إليه، واختصه من بين إخوته، وأخبره بحقيقة الحال، و
{ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ }
أي: لا تحزن
{ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }
فإن العاقبة خير لنا، ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر.