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তাফসির: Yusuf ১২:৬০
Yusuf
৬০
১২:৬০
فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ٦٠
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠
فَاِنْ
لَّمْ
تَاْتُوْنِیْ
بِهٖ
فَلَا
كَیْلَ
لَكُمْ
عِنْدِیْ
وَلَا
تَقْرَبُوْنِ
۟
তোমরা যদি তাকে না নিয়ে আসো তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন শস্য বরাদ্দ হবে না, আর আমার কাছেও আসতে পারবে না।’
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ
] بهڵام ئهگهر ئهمجاره هاتنهوه ئهو برایهتان نههێنا [
فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (٦٠)
] ئهوا هیچ شتێكتان پێ نافرۆشم وه جارێكی تر نزیك من مهكهونهوه.