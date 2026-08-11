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তাফসির: Yusuf ১২:৪৯
Yusuf
৪৯
১২:৪৯
ثم ياتي من بعد ذالك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ٤٩
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌۭ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩
ثُمَّ
یَاْتِیْ
مِنْ
بَعْدِ
ذٰلِكَ
عَامٌ
فِیْهِ
یُغَاثُ
النَّاسُ
وَفِیْهِ
یَعْصِرُوْنَ
۟۠
এর পর আসবে একটা বছর যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে আর মানুষ প্রচুর ভোগবিলাস করবে।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ثُمَّ یَأۡتِی مِنۢ بَعۡدِ ذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ السَّبْع الْمُجْدِبَات ﴿عَامࣱ فِیهِ یُغَاثُ ٱلنَّاسُ﴾ بِالْمَطَرِ ﴿وَفِیهِ یَعۡصِرُونَ ٤٩﴾ الْأَعْنَاب وَغَيْرهَا لِخِصْبِهِ