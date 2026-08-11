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তাফসির: Yusuf ১২:৪৫
Yusuf
৪৫
১২:৪৫
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبيكم بتاويله فارسلون ٤٥
وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ٤٥
وَقَالَ
الَّذِیْ
نَجَا
مِنْهُمَا
وَادَّكَرَ
بَعْدَ
اُمَّةٍ
اَنَا
اُنَبِّئُكُمْ
بِتَاْوِیْلِهٖ
فَاَرْسِلُوْنِ
۟
দু’জনের মধ্যে যে জন জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিল আর দীর্ঘকাল পর যার স্মরণ হল সে বলল, ‘আমি তোমাদেরকে তার ব্যাখ্যা বলে দেব, তবে তোমরা আমাকে (জেলখানায় ইউসুফের কাছে) পাঠাও।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا }
أي: من الفتيين،
وهو:
الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه
{ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ }
أي: وتذكر يوسف، وما جرى له في تعبيره لرؤياهما، وما وصاه به،
وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين فقال:
{ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ }
إلى يوسف لأسأله عنها.