প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Yusuf ১২:৪২
Yusuf
৪২
১২:৪২
وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ٤٢
وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍۢ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٢
وَقَالَ
لِلَّذِیْ
ظَنَّ
اَنَّهٗ
نَاجٍ
مِّنْهُمَا
اذْكُرْنِیْ
عِنْدَ
رَبِّكَ ؗ
فَاَنْسٰىهُ
الشَّیْطٰنُ
ذِكْرَ
رَبِّهٖ
فَلَبِثَ
فِی
السِّجْنِ
بِضْعَ
سِنِیْنَ
۟ؕ۠
তাদের দু’জনের মধ্যে যে জন মুক্তি পাবে ব’লে সে (ইউসুফ) মনে করল তাকে বলল, ‘তোমার প্রভুর কাছে আমার সম্পর্কে বলিও।’ কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর কাছে ইউসুফের কথা উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিল। ফলে ইউসুফ বেশ কয়েক বছর কারাগারে আটক থেকে গেল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا
] بهو كهسهی وت كه گومانی ئهبرد كه ڕزگاری ئهبێ و ئهگهڕێتهوه بۆ لای پاشاو مهی بۆ دروست دهكات [
اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ
] كاتێك گهڕایتهوه بۆ لای پاشا حاڵی منی بۆ باس بكه كه بهبێ تاوان خراومهته بهندینخانهوه [
فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ
] ئهویش بهربوو گهیشتهوه لای پاشا بهڵام شهیتان لهبیری بردهوه كه باسی یوسفی -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ بكات [
فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (٤٢)
] له ماوهی سێ تا نۆ ساڵ یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- له بهندینخانهدا مایهوه بهبێ تاوان.