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তাফসির: Yusuf ১২:৪০
Yusuf
৪০
১২:৪০
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباوكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذالك الدين القيم ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٤٠
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءًۭ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠
مَا
تَعْبُدُوْنَ
مِنْ
دُوْنِهٖۤ
اِلَّاۤ
اَسْمَآءً
سَمَّیْتُمُوْهَاۤ
اَنْتُمْ
وَاٰبَآؤُكُمْ
مَّاۤ
اَنْزَلَ
اللّٰهُ
بِهَا
مِنْ
سُلْطٰنٍ ؕ
اِنِ
الْحُكْمُ
اِلَّا
لِلّٰهِ ؕ
اَمَرَ
اَلَّا
تَعْبُدُوْۤا
اِلَّاۤ
اِیَّاهُ ؕ
ذٰلِكَ
الدِّیْنُ
الْقَیِّمُ
وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ
النَّاسِ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟
তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যার ‘ইবাদাত করছ তা কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে নামগুলো তোমরা আর তোমাদের পিতৃ পুরুষরা রেখেছ। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। আল্লাহ ছাড়া কোন বিধান দাতা নেই। তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ‘ইবাদাত করবে না, এটাই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{بانگەواز كردنی دوو هاوەڵەكەی بەندینخانە بۆ یەكخواپەرستی} [
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
] ئێوه هیچ شتێك ناپهرستن له غهیری خوای گهوره تهنها كۆمهڵێك ناو نهبێت كه ئێوه خۆتان و باوك و باپیرانتان ناوتان ناوه [
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
] خوای گهوره هیچ بهڵگهی لهسهر ئهو ناوانهو پهرستنی ئهو شتانه نهناردۆته خوارهوه، (ههموو ئهو دارو بهردانهى كه دهپهرسترێن و خهڵكى دهچنه سهریان و ههر یهكهیان ناوێكى ههیه ههمووى خهڵكى خۆیان ناویان ناون و هیچ بهڵگهیان لهسهر نیه) [
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
] حوكم و بڕیاردان تهنها بۆ خوای گهورهیه [
أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
] خوای گهوره فهرمانی كردووه كه هیچ كهسێك نهپهرستن تهنها خوای گهوره نهبێ بهتاك و تهنهاو شهریكی بۆ دانهنێن [
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
] ئا ئهمه دینی ڕاست و دامهزراوه كه خواى گهوره بهڵگهى لهسهر ناردۆته خوارهوهو فهرمانى پێكردووه [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٤٠)
] بهڵام زۆربهی خهڵكی ئهم شته نازانن.