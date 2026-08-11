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তাফসির: Yusuf ১২:২৫
Yusuf
২৫
১২:২৫
واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم ٢٥
وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍۢ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٢٥
وَاسْتَبَقَا
الْبَابَ
وَقَدَّتْ
قَمِیْصَهٗ
مِنْ
دُبُرٍ
وَّاَلْفَیَا
سَیِّدَهَا
لَدَا
الْبَابِ ؕ
قَالَتْ
مَا
جَزَآءُ
مَنْ
اَرَادَ
بِاَهْلِكَ
سُوْٓءًا
اِلَّاۤ
اَنْ
یُّسْجَنَ
اَوْ
عَذَابٌ
اَلِیْمٌ
۟
তারা উভয়ে দরজার দিকে দৌড় দিল আর স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। এ সময় স্ত্রীলোকটির স্বামীকে তারা দু’জনে দরজার কাছে পেল। মহিলাটি বলল, ‘যে তোমার পরিবারের সাথে অপকর্ম করতে চায় তাকে জেলে পাঠানো অথবা ভয়াবহ শাস্তি ছাড়া উপযুক্ত দন্ড কী আর দেয়া যেতে পারে?’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَاسْتَبَقَا الْبَابَ
] یوسف ڕای كرد بهرهو دهرگاكهو خێزانهكهی عهزیزی میصریش بهدوایهوه بوو راویدهنا بۆ ئهوهى بیگرێت، كه وتراوه: ناوی زوڵهیخا بووه [
وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ
] پهلاماری یوسفی دا -
صلی الله علیه وسلم
- له دواوهو قهمیسهكهی دڕاند [
وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ
] وه گهورهكهی خۆی (عهزیزی میصر)یان بینی لهلای دهرگاكه [
قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ
] ئافرهتهكه یهكسهر دهستپێشخهری كرد بۆ ئهوهی خۆی بپهڕێنێتهوه لهو تاوانهو وتی: سزای كهسێك چیه كه بیهوێ خراپه لهگهڵ خێزانی تۆدا بكات تهنها ئهوه نهبێت كه بهند بكرێت، واته: داوای لێ كرد كه بهندی بكات [
أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٥)
] یان سزایهكی بهئێش و ئازاری بده.