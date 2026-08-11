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তাফসির: Yusuf ১২:২৪
Yusuf
২৪
১২:২৪
ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذالك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ٢٤
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِۦ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ٢٤
وَلَقَدْ
هَمَّتْ
بِهٖ ۚ
وَهَمَّ
بِهَا
لَوْلَاۤ
اَنْ
رَّاٰ
بُرْهَانَ
رَبِّهٖ ؕ
كَذٰلِكَ
لِنَصْرِفَ
عَنْهُ
السُّوْٓءَ
وَالْفَحْشَآءَ ؕ
اِنَّهٗ
مِنْ
عِبَادِنَا
الْمُخْلَصِیْنَ
۟
সেই মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল আর সে (ইউসুফ)ও তার প্রতি আসক্ত হয়েই যেত যদি সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন না দেখত। আমি তা দেখিয়েছিলাম তাকে অসৎ কর্ম ও নির্লজ্জতা থেকে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে, সে ছিল বিশুদ্ধ-হৃদয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ
] ئافرهتهكه ویستی خراپه لهگهڵ یوسفدا بكات [
وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ
] خیلافێكی زۆر لهم ئایهته ههیه ئیمامی (الشنقيطى) بهدرێژی باسی دهكات بگهڕێوه سهرى زۆر بهسوده، بۆچوونى تهواو ئهوهیه كه پێش و پاشێك له ئایهتهكه ههیه، واته: (لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ هَمَّ بِهَا) ئهگهر بهڵگهی خوای گهورهی نهبینیایه ئهوه یوسفیش -
صلی الله علیه وسلم
- به دڵ دڵی بهلای ئافرهتهكهدا دهچوو بهڵام بهڵگهی خوای گهورهی بینی، واته: بیری كردهوه له تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره ئهو كاته ئهسڵهن هیچ ههمم و ختورهیش بهدڵیدا نههاتووه، وه ئهگهر هاتبێتیش ئهوهی دڵ به تاوان نانووسرێ، وه زۆر شتى ئیسرائیلیات له كتێبى تهفسیرهكاندا باسكراوه كه شایان نیه به یوسف پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- [
كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (٢٤)
] بهم شێوازه بۆ ئهوهی كه خراپهكاری و زینا له یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- دوور بخهینهوه، بهراستى ئهو یهكێك بوو له بهنده ههڵبژێراو و دڵسۆزو چاك و پاكهكانى خوای گهوره.