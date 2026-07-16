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Yusuf
১৫
১২:১৫
فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابت الجب واوحينا اليه لتنبينهم بامرهم هاذا وهم لا يشعرون ١٥
فَلَمَّا ذَهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓا۟ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَـٰبَتِ ٱلْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥
فَلَمَّا
ذَهَبُوْا
بِهٖ
وَاَجْمَعُوْۤا
اَنْ
یَّجْعَلُوْهُ
فِیْ
غَیٰبَتِ
الْجُبِّ ۚ
وَاَوْحَیْنَاۤ
اِلَیْهِ
لَتُنَبِّئَنَّهُمْ
بِاَمْرِهِمْ
هٰذَا
وَهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল, আর তাকে অন্ধ কূপে ফেলার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছল, এমতাবস্থায় আমি ইউসুফকে ওয়াহী করলাম- এক সময় আসবে যখন তুমি তাদেরকে তাদের এ কর্মের কথা অবশ্য অবশ্যই ব্যক্ত করবে।’ অথচ তারা (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইয়েরা) মোটেই টের পাবে না।
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Rebar Kurdish Tafsir
{یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- دەخەنە ناو بیرەوە} [
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ
] كاتێك كه باوكی ڕازی بوو لهگهڵ خۆیاندا بردیان [
وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ
] وه خۆیان یهكلا كردهوهو بۆچونیان كۆ كردهوه لهسهر ئهوهی كه بیكهنه ناو قوڵایی بیرهكهوه (ههر ئهوهنده لاى باوكیان رۆیشتن دهستیان كرد به ئازاردان و لێدان و جوێن پێدانى، كه پهناى ببردایه بۆ لاى یهكێكیان لێی دهدا، وه خۆى بگرتایه به لێوارى بیرهكهوه له دهستیان دهدا، پاشان بهستیانهوه به حهبلێك و خستیانه ناو دۆلكهیهكهوهو شوڕیان كردهوه بۆ ناو بیرهكه، له نیوهى رێگاكه حهبلهكهیان بڕى و بهریان دایه ناو بیرهكهو كهوته ناو ئاوهكه پاشان سهركهوته سهر تاوێرێك له ناوهڕاستى بیرهكه [
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٥)
] ئهلهو كاتهدا خوای گهوره وهحی بۆ یوسف نارد -
صلی الله علیه وسلم
- وهكو دڵنهواییهك كه تۆ رزگارت دهبێت و خواى گهوره سهرت دهخات و بهرزت دهكاتهوه بهسهریاندا، وه له داهاتوودا تۆ ئهم ههواڵه به براكانت ئهڵێیتهوه، وه ئهوان ههست ناكهن كه تۆ برای ئهوانی و ماویت، (دواتر له ئایهتی ههشتاو نۆ (٨٩) إن شاء الله دێینه سهری و باسی ئهكهین).