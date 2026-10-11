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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 99
Yunus
৯৯
১০:৯৯
ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مومنين ٩٩
وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَـَٔامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٩٩
وَلَوْ
شَآءَ
رَبُّكَ
لَاٰمَنَ
مَنْ
فِی
الْاَرْضِ
كُلُّهُمْ
جَمِیْعًا ؕ
اَفَاَنْتَ
تُكْرِهُ
النَّاسَ
حَتّٰی
یَكُوْنُوْا
مُؤْمِنِیْنَ
۟
তোমার প্রতিপালক ইচ্ছে করলে দুনিয়ার সমস্ত লোক অবশ্যই ঈমান আনত, তাহলে কি তুমি ঈমান আনার জন্য মানুষদের উপর জবরদস্তি করবে?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷