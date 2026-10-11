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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 96
Yunus
৯৬
১০:৯৬
ان الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يومنون ٩٦
إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٦
اِنَّ
الَّذِیْنَ
حَقَّتْ
عَلَیْهِمْ
كَلِمَتُ
رَبِّكَ
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
۟ۙ
তাদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷