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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 95
Yunus
৯৫
১০:৯৫
ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين ٩٥
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٩٥
وَلَا
تَكُوْنَنَّ
مِنَ
الَّذِیْنَ
كَذَّبُوْا
بِاٰیٰتِ
اللّٰهِ
فَتَكُوْنَ
مِنَ
الْخٰسِرِیْنَ
۟
আর তুমি কক্ষনো তাদের মধ্যে শামিল হয়ো না যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যে জেনে অমান্য করে, তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷