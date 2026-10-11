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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 89
Yunus
৮৯
১০:৮৯
قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ٨٩
قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٨٩
قَالَ
قَدْ
اُجِیْبَتْ
دَّعْوَتُكُمَا
فَاسْتَقِیْمَا
وَلَا
تَتَّبِعٰٓنِّ
سَبِیْلَ
الَّذِیْنَ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟
আল্লাহ তা‘আলা জবাব দিলেন, ‘‘তোমাদের দু’জনের দু‘আ কবূল করা হল, কাজেই তোমরা মজবুত হয়ে থাক, আর তোমরা কক্ষনো তাদের পথ অনুসরণ করো না যারা কিছুই জানে না।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷