Al-Sa'di তাফসীর: Yunus আয়াহ 87

Когда положение израильтян стало чрезвычайно тяжелым, а Фараон и египетская знать стали предпринимать попытки отвратить их от религии, Всевышний Аллах внушил Мусе и Харуну, что сыны Исраила должны найти жилища, в которых они могли бы укрыться от посторонних глаз и поклоняться Аллаху. Они не могли совершать намаз в общественных храмах, но должны были выполнять этот обряд поклонения, потому что он облегчает правоверным совершение всех остальных дел. Аллах велел Мусе обрадовать правоверных Его близкой помощью и скорой победой религии. Вслед за трудностями всегда наступает облегчение. Вслед за трудностями, действительно, всегда наступает облегчение. И в какой бы тяжелой ситуации ни оказался правоверный, Аллах непременно облегчит его судьбу.