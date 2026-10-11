Rebar Kurdish Tafsir তাফসীর: Yunus আয়াহ 83

[ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ ] كهس ئیمانی نههێنا به موسا - صلی الله علیه وسلم - تهنها ههندێك له نهوهی بهنی ئیسرائیل نهبێت، یاخود وتراوه: له نهوهی فیرعهون ئیماندارهكهی ئالی فیرعهون و خێزانهكهی فیرعهون كه (ئاسیا) بوو، وه ئهوهی كه قژی كچهكهی فیرعهونى شانه ئهكرد ئهمانه ئیمانیان هێنا [ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ] خهڵكی نهیانوێرا ئیمان بێنن له ترسی فیرعهون و دهسهڵاتداران نهوهكو تووشی فیتنهیان بكهن به سزادان [ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ] وه به دڵنیایى فیرعهون لهسهر زهوی خۆی بهگهوره ئهزانی وه لووتبهرز بوو [ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (٨٣) ] وه یهكێك بوو لهوانهی كه زیادڕهوی كردبوو له كوشتن و كوفر كردندا.