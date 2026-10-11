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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 71
Yunus
৭১
১০:৭১
۞ واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون ٧١
۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةًۭ ثُمَّ ٱقْضُوٓا۟ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧١
وَاتْلُ
عَلَیْهِمْ
نَبَاَ
نُوْحٍ ۘ
اِذْ
قَالَ
لِقَوْمِهٖ
یٰقَوْمِ
اِنْ
كَانَ
كَبُرَ
عَلَیْكُمْ
مَّقَامِیْ
وَتَذْكِیْرِیْ
بِاٰیٰتِ
اللّٰهِ
فَعَلَی
اللّٰهِ
تَوَكَّلْتُ
فَاَجْمِعُوْۤا
اَمْرَكُمْ
وَشُرَكَآءَكُمْ
ثُمَّ
لَا
یَكُنْ
اَمْرُكُمْ
عَلَیْكُمْ
غُمَّةً
ثُمَّ
اقْضُوْۤا
اِلَیَّ
وَلَا
تُنْظِرُوْنِ
۟
তাদেরকে নূহের কাহিনী পড়ে শোনাও। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি আর আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ দান যদি তোমাদের নিকট অসহ্য মনে হয় (তাতে আমার কোন পরোয়া নেই) কারণ আমি ভরসা করি আল্লাহর উপর। তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, পরে তোমাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমাদের মাঝে যেন অস্পষ্টতা না থাকে, অতঃপর আমার উপর তা কার্যকর কর আর আমাকে কোন অবকাশই দিও না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
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