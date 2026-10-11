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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 70
Yunus
৭০
১০:৭০
متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ٧٠
مَتَـٰعٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٧٠
مَتَاعٌ
فِی
الدُّنْیَا
ثُمَّ
اِلَیْنَا
مَرْجِعُهُمْ
ثُمَّ
نُذِیْقُهُمُ
الْعَذَابَ
الشَّدِیْدَ
بِمَا
كَانُوْا
یَكْفُرُوْنَ
۟۠
দুনিয়াতে আছে তাদের জন্য সামান্য ভোগ্যবস্তু, অতঃপর আমার কাছেই হবে তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তাদের কুফুরীর কারণে তাদেরকে আমি কঠিন ‘আযাব আস্বাদন করাব।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷