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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 7
Yunus
৭
১০:৭
ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون ٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰتِنَا غَـٰفِلُونَ ٧
اِنَّ
الَّذِیْنَ
لَا
یَرْجُوْنَ
لِقَآءَنَا
وَرَضُوْا
بِالْحَیٰوةِ
الدُّنْیَا
وَاطْمَاَنُّوْا
بِهَا
وَالَّذِیْنَ
هُمْ
عَنْ
اٰیٰتِنَا
غٰفِلُوْنَ
۟ۙ
যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না, এবং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে আর তাতেই নিশ্চিন্ত হয় এবং যারা আমার নিদর্শনগুলো হতে একেবারে উদাসীন,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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Tafsir Fathul Majid
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