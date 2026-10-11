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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 65
Yunus
৬৫
১০:৬৫
ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم ٦٥
وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦٥
وَلَا
یَحْزُنْكَ
قَوْلُهُمْ ۘ
اِنَّ
الْعِزَّةَ
لِلّٰهِ
جَمِیْعًا ؕ
هُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
ওদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়, যাবতীয় সম্মান আল্লাহরই জন্য, তিনি সব কিছুই শোনেন, সব কিছু জানেন।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷