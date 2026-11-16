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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 6
Yunus
৬
১০:৬
ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون ٦
إِنَّ فِى ٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَّقُونَ ٦
اِنَّ
فِی
اخْتِلَافِ
الَّیْلِ
وَالنَّهَارِ
وَمَا
خَلَقَ
اللّٰهُ
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
لَاٰیٰتٍ
لِّقَوْمٍ
یَّتَّقُوْنَ
۟
নিশ্চয়ই রাত ও দিনের আবর্তনে, আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মাঝে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তাতে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷