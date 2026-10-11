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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 53
Yunus
৫৩
১০:৫৩
۞ ويستنبيونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ٥٣
۞ وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّۭ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٥٣
وَیَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ
اَحَقٌّ
هُوَ ؔؕ
قُلْ
اِیْ
وَرَبِّیْۤ
اِنَّهٗ
لَحَقٌّ ؔؕۚ
وَمَاۤ
اَنْتُمْ
بِمُعْجِزِیْنَ
۟۠
তারা তোমার কাছে জানতে চায় (তুমি যা বলছ) সেগুলো কি প্রকৃতই সঠিক? বল-‘হাঁ, আমার রবের কসম! তা একবারেই সত্য। তোমরা তা বানচাল করতে পারবে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷