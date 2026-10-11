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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 51
Yunus
৫১
১০:৫১
اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون ٥١
أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ۚ ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ ٥١
اَثُمَّ
اِذَا
مَا
وَقَعَ
اٰمَنْتُمْ
بِهٖ ؕ
آٰلْـٰٔنَ
وَقَدْ
كُنْتُمْ
بِهٖ
تَسْتَعْجِلُوْنَ
۟
তাহলে ওটা বাস্তবে ঘটে যাওয়ার পরই কি তোমরা তাতে বিশ্বাস করতে চাও? (ঘটে যাওয়ার পর বলা হবে) ‘এখন, (বিশ্বাস করলে) এটার জন্য তোমরা তাড়াহুড়ো করছিলে!’
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷