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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 50
Yunus
৫০
১০:৫০
قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ٥٠
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَـٰتًا أَوْ نَهَارًۭا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠
قُلْ
اَرَءَیْتُمْ
اِنْ
اَتٰىكُمْ
عَذَابُهٗ
بَیَاتًا
اَوْ
نَهَارًا
مَّاذَا
یَسْتَعْجِلُ
مِنْهُ
الْمُجْرِمُوْنَ
۟
বল, ‘তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ যদি তাঁর ‘আযাব হঠাৎ করে রাতে বা দিনে তোমাদের উপর এসে পড়ে (তাহলে তো তোমাদের করার কিছুই নেই) অপরাধীরা তার কোনটা তাড়াহুড়ো করে আনতে চায়?
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷