Аллах соберет вас после вашей смерти на ристалище предопределенного дня. Таково истинное обещание Господа, которое непременно должно исполниться, ведь Он не только может создать творения в первый раз, но и способен воссоздать их. И если человек является очевидцем того, как Аллах создает творения в первый раз, а затем отрицает возможность их воскрешения после смерти, то он лишен здравого смысла, потому что признает существование одного явления и отрицает существование другого явления, подобного первому. После приведения этого убедительного логического аргумента в пользу правдивости воскрешения Аллах подтвердил существование Последней жизни доказательством из священных текстов. Он поведал о вознаграждении, которое ожидает праведников, которые всем сердцем уверовали в то, во что приказал уверовать Аллах, и совершают обязательные и необязательные праведные деяния. Это будет справедливая награда, которую они заслужили своей верой и своими деяниями. Это будет награда, о которой Всевышний Аллах сказал: «Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали» (32:17). Что же касается безбожников, которые отказались уверовать в своего Господа и отвергли Его посланников, то для них уготовано кипящее питье, которое обжигает лица и разрывает кишки, а также другие виды мучительного наказания, которые они заслужили, исповедуя неверие и творя несправедливость. Аллах не поступал с ними несправедливо - они сами были несправедливы к себе.