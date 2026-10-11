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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 44
Yunus
৪৪
১০:৪৪
ان الله لا يظلم الناس شييا ولاكن الناس انفسهم يظلمون ٤٤
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًۭٔا وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٤
اِنَّ
اللّٰهَ
لَا
یَظْلِمُ
النَّاسَ
شَیْـًٔا
وَّلٰكِنَّ
النَّاسَ
اَنْفُسَهُمْ
یَظْلِمُوْنَ
۟
অবশ্যই আল্লাহ মানুষদের প্রতি কোন যুলম করেন না, কিন্তু মানুষ নিজেদের প্রতি যুলম ক’রে থাকে।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷