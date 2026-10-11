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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 43
Yunus
৪৩
১০:৪৩
ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ٤٣
وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يُبْصِرُونَ ٤٣
وَمِنْهُمْ
مَّنْ
یَّنْظُرُ
اِلَیْكَ ؕ
اَفَاَنْتَ
تَهْدِی
الْعُمْیَ
وَلَوْ
كَانُوْا
لَا
یُبْصِرُوْنَ
۟
তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে তাকায়, তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷