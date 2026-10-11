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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 41
Yunus
৪১
১০:৪১
وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم برييون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ٤١
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٤١
وَاِنْ
كَذَّبُوْكَ
فَقُلْ
لِّیْ
عَمَلِیْ
وَلَكُمْ
عَمَلُكُمْ ۚ
اَنْتُمْ
بَرِیْٓـُٔوْنَ
مِمَّاۤ
اَعْمَلُ
وَاَنَا
بَرِیْٓءٌ
مِّمَّا
تَعْمَلُوْنَ
۟
যদি তারা তোমাকে মিথ্যা জেনে অমান্য ক’রে তাহলে বল, ‘আমার কাজের জন্য আমি দায়ী, আর তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী, আমি যা করি তার দায়-দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত, আর তোমরা যা কর তার দায়-দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।’
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
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