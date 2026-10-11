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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 40
Yunus
৪০
১০:৪০
ومنهم من يومن به ومنهم من لا يومن به وربك اعلم بالمفسدين ٤٠
وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٤٠
وَمِنْهُمْ
مَّنْ
یُّؤْمِنُ
بِهٖ
وَمِنْهُمْ
مَّنْ
لَّا
یُؤْمِنُ
بِهٖ ؕ
وَرَبُّكَ
اَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِیْنَ
۟۠
এদের কিছু লোক এতে বিশ্বাস করে আর কতক এতে বিশ্বাস করে না। তোমার প্রতিপালক এই ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবহিত।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷