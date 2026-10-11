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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Yunus আয়াহ 35
Yunus
৩৫
১০:৩৫
قل هل من شركايكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون ٣٥
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٥
قُلْ
هَلْ
مِنْ
شُرَكَآىِٕكُمْ
مَّنْ
یَّهْدِیْۤ
اِلَی
الْحَقِّ ؕ
قُلِ
اللّٰهُ
یَهْدِیْ
لِلْحَقِّ ؕ
اَفَمَنْ
یَّهْدِیْۤ
اِلَی
الْحَقِّ
اَحَقُّ
اَنْ
یُّتَّبَعَ
اَمَّنْ
لَّا
یَهِدِّیْۤ
اِلَّاۤ
اَنْ
یُّهْدٰی ۚ
فَمَا
لَكُمْ ۫
كَیْفَ
تَحْكُمُوْنَ
۟
বল ‘‘তোমরা যাদেরকে শরীক কর তাদের কেউ কি সত্যের পথ দেখাতে পারে?’’ বল, ‘আল্লাহই সত্যের পথ দেখান।’ তবে যিনি সত্য পথে পরিচালিত করেন আনুগত্য লাভের তিনিই বেশি হাকদার, না কি সেই যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না? তোমাদের হয়েছে কী? তোমরা কীভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছ?
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷