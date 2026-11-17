[ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ] نموونهی ژیانی دونیا له خێرایى لهناوچوونى وهكو ئاوێك وایه كه له ئاسمانهوه دامانبهزاندبێ كه ڕووهك و دانهوێڵهكانی زهوی ههندێكی تێكهڵ ئهبێ بهسهر ههندێكیدا [ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ] لهوهی كه خهڵكی و ئاژهڵ ئهیخوات [ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ ] تا زهویهكه خۆی ئهڕازێنێتهوه بهو گژوگیاو گوڵه جوانانهو خۆی جوان دهكات [ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ] خاوهنی ئهو بهروبووم و كشتوكاڵه وا ئهزانن توانایان ههیه بڕۆن سوودی لێ ببینن و بهرههمهكهی بڕننهوه [ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ] فهرمانی ئێمه واته: سزای ئێمه ئهدا بهسهر ئهو كشتوكاڵ و دانهوێڵهو بهروبوومهدا به شهو یان بهڕۆژ [ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ] وای لێ ئهكهین كه وهك ئهوهی دورابێتهوهو بهرههمی ڕنرابێت و هیچی پێوه ناهێلین [ كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ] وهك ئهوهی كه دوێنێ ئهو نهبووبێت كه ئاوا جوان و سهوزو ڕازاوهو تهڕ بووبێت [ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢٤) ] بهم شێوازه ئایهتهكانی خۆمان درێژه پێ ئهدهین و ڕوونی ئهكهینهوه بۆ كهسانێك كه بیر بكهنهوه، واته: ژیانی دونیاش ئاوایه لهناكاو لهناوتان ئهبهین و كۆتایتان پێ دێنین.