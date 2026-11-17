[ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ] بهڵام كاتێك كه خوای گهوره لهم ناخۆشیه ڕزگاری كردن ئهوان لهسهر زهویدا ئاشووب ئهنێنهوه بهناحهق [ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ] ئهی خهڵكی ئێوه كه زوڵم و ستهم له خهڵكی ئهكهن لهراستیدا له خۆتانی ئهكهن چونكه خۆتان سزاكهی وهرئهگرن [ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ] ئهمه تهنها ژیانی دونیایهو ماوهیهكی كهم و كورتهو ئهڕوات [ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٣) ] پاشان بۆ لای ئێمه ئهگهڕێنهوه ئهو كاته ههواڵتان پێ ئهدهین كه چ كردهوهیهكتان له دونیادا كردووه، وه سزاتان ئهدهینهوه لهسهر خراپهكان.